CHP'li başkanın Antalya falezleriyle ilgili projesine uzmanlardan karşı öneri geldi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kentin doğal simgelerinden falezlerin 3 bin 400 metresini ışıklandıracağına ilişkin projenin durdurulması istendi. Civardaki canlıların zarar göreceğini söyleyen uzmanlar, falezlerin araç trafiğine kapatılması gerektiğini kaydetti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin falezlerin ışıklandırılacağını duyurmasının ardından siyasilerden ve bilim insanlarından bazı isimler projeye karşı çıktı. Dünyada sadece 700 tane kalan Akdeniz foku başta olmak üzere, birçok kuş türü, endemik bitki ve canlıya ev sahipliği yapan falezlere yapılacak ışıklandırmanın hem görüntü kirliliğine neden olacağı hem de buradaki doğal hayatı yok edeceği belirtildi.

AK Parti il başkanı: Gece kulübü gibi

Falezler ve belli bazı parklarda ışıklandırmanın doğal hayata zarar vereceğini belirten AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın böyle bir ışıklandırmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Taş, “Biz evet turizm kentiyiz, tarihin, tarımın ve turizmin başkentiyiz ama bizim doğal güzelliklerimiz için geliyor turistler. Burada ışıklandırmaya ihtiyaç yok. O yaptıkları ışıklandırmanın da sosyal medya üzerinden görsellerini gördüm. Maalesef pavyon gibi olmuş, gece kulübü gibi olmuş. O görüntüyü sadece uçakla gelenler görecek. Onun dışında hiç kimsenin o görüntüyü görme şansı yok" dedi.

Görüntü kirliliği

Düden Şelalesi'ndeki ışıklandırmayı da hatırlatan Taş, “Düden Şelalesi'nin Lara'da denize döküldüğü alanın ışıklandırılması turistler açısından gayet ilgi çekici, önemli ama 3 bin 400 metrelik alanın ışıklandırılması özellikle de çok kötü renkler seçilmiş. Kırmızı mor, sarı. Bunlar hem doğal hayata, canlılara zarar verecek hem de ciddi manada görüntü kirliliğine yol açacak. O yüzden biz yapılacak bu işin acilen durdurulmasını istiyoruz. İlla hizmet yapılacaksa millet tramvayın ve yarım kalan projelerimizin tamamlanmasını bekliyor" diye konuştu.

Turizme hiçbir katkısı olmayacak

Projenin, 'turizme faydalı olacak' diye anlatıldığını, ancak bunun turizme hiçbir katkısı olmayacağını belirten Taş, şunları söyledi:

“Çünkü turistler zaten Antalya'nın doğal, tarihi güzelliklerini görmeye geliyor. Işıklandırma tamamen gereksiz ve en önemlisi, özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum, orada yaşayan canlılara, hayvanlara zarar verecek. Işıklar çok fazla etki altına alabilecek şekilde ve canlılara zarar vereceği için acilen bu projenin durdurulmasını ve şehir için önemli, elzem, gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz sayın belediye başkanından."

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı'nda doktora yapan Devrim Yetkin, falezlerde tüneyen ve yuvası bulunan yarasalar üzerine doktora tezi hazırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e, sosyal medya üzerinden projeyi hayata geçirmeden mutlaka görüş alınması gerektiği çağrısında bulunan Yetkin, falezlerde tüneyen yarasaların böceklerle beslendiğini söyledi.

Dört tür yarasa yaşıyor

Bu yarasaların tohum dağılımı ve bitki tozlaşmasına katkı sağladığını anlatan Yetkin, “Falezlerde en çok kaydedilen yarasa türleri Mısır meyve yarasası, cüce yarasa, beyaz şeritli cüce yarasa ve geniş kanatlı yarasa. Bu türler böceklerle besleniyor. Vektör ve zararlı böceklerin doğal mücadelesinde fayda sağlıyor. Ayrıca doktora çalışmasında yarasaların biyoekolojilerini araştırmak için, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan 150 adet yarasa evi de kullanılıyor" dedi.

Uzmanların görüşü alınmalı

Falezlerdeki yarasa türlerinin yayılışının oldukça fazla olduğunu, bu ışık kaynaklarından etkileneceğini kaydeden Yetkin, “Gece beslendikleri için ışık kaynakları beslenme davranışlarını etkiliyor. Renklerin de beslenme üzerinde etkili olduğu belirlendi. Kırmızı ışığın, beslenme davranışını daha az bozduğu ortaya çıkmış. Ama ülkemizde bu tip çalışmalar daha yeni yapılıyor. Kent ekolojisi alanındaki çalışmalar Türkiye'de az. Kentler sadece insanlara değil, diğer canlılara da ev sahipliği yapıyor. Gece aktif olan bu yarasalar için hem beslenme hem tüneme için önemli bir alan falezler. Işık kaynaklarının da bunları etkileyip etkilemediği öncelikle görüşülmeli. Onun dışında fok ve diğer kuş türleri için de doğrudan uzmanlardan görüş alınarak projelendirilip, karar verilmelidir" diye konuştu.

Araç trafiğine kapatılsın

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye ve Antalya'nın önceliğinin daha çok elektrik tüketmek değil, daha az tüketim olduğuna işaret etti. Falezlerin jeolojik yapısı, mikro kliması ve deniz ekosistemiyle doğal haliyle korunmasını isteyen Kesici, falez kesiminin, yoğun insan ve araç trafiğine kapatılması gerektiğini de söyledi. Günümüzdeki en yaygın ve en hızlı büyüyen çevre sorunlarından birinin ışık kirliliği olduğuna dikkati çeken Dr. Kesici, “Işık kirliliği geceleri çevre için artan bir tehlike. Falezlerin korunması, dış çevresinin yanında yapısının oluşmasında etkili olan deniz ekosisteminin de korunmasıyla çok yakından ilişkilidir. Işıklandırmanın doğal yapısına ekolojik bakımdan olumsuz etkisi olacaktır" dedi.

Su-enerji ilişkisi

Deniz kıyı kesimlerinde artan ışık kirliliğinden su canlıları, kuşlar, böcekler ve bitkilerin olumsuz etkilendiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Dr. Kesici, enerji sektöründe su tüketiminin yüksekliğine de işaret etti. Kesici, “Su kaynaklarına erişimin sınırlı düzeyde olması nedeniyle su ve enerji ilişkisi son zamanlarda daha da önem kazanmıştır. Su-ışık ve diğer kirlilik sorunlarının çözülmesinde en etkili yol eğitim olup, bilinçli ve duyarlı bir nesil yetiştirilmelidir. Her türlü kirliliğin özellikle çevremizdeki canlılara zarar vermesi ve enerjinin boşa harcanması gibi olumsuz etkileri nedeniyle, günümüz teknolojisi kullanarak basit çözümlerle araştırmalar ve çalışmalar yapılması, oldukça önemlidir" diye konuştu.