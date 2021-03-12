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'Eşim benimle değil telefonuyla evli' diyerek dava açtı! İç çamaşırı detayı olay

İstanbul'da yaşayan çiftlerden biri İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde.'' diyerek dava açtı ancak aldığı yanıtla şoke oldu.

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İstanbul’da yaşayan A.B. (41) ile N.B. (48) 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Hürriyet'in haberine göre, geçimini mendil satarak sağlayan A.B. ile çocuklarının Suriye uyruklu annesi N.B.’nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü.

Eşim iyi niyetimden faydalanıp şiddet uyguluyor

A.B., İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde. Eşim, iyi niyetimden ve safiyane duygularımdan yararlanarak sürekli olarak şiddet uyguluyor. Her gün, sürekli benden para istiyor. Davalının bu davranışları nedeniyle ailemin yanına sığındım” dedi.

Dilencilik yaptırıyor, paraları iç çamaşırında saklıyor

Davaya cevap veren N.B. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı. N.B.’nin avukatı, “A.B., eşi N.B.’yi dilencilik yapmaya zorlamaktadır. Davacı, kazandığı bütün paraları iç çamaşırlarına saklayarak, eşi ve çocukları yerine kendi annesi ve babasına vermektedir” dedi.

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