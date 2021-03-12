Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı! 11 kişi öldü

MEKSİKA'nın kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinde, karşı yönden gelen kamyonla çarpışan akaryakıt tankerinin alev alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Abone ol
Meksika basınında yer alan habere göre, Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kentinin 37 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 40 ton akaryakıt taşıyan tanker, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı.
Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanının nedeni soruşturuluyor
Ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ve kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.