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Juventus, Ronaldo'yu satıyor! İşte yeni adresi

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar artarak devam ediyor.

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Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne havlu atmasının ardından eleştirilerin yönü Cristiano Ronaldo'ya çevrilmiş durumda. Yıldız oyuncu için geleceği hakkında yeni senaryolar çizilirken, Avrupa basınından iki iddia ortaya atıldı.

Le Parisien'e göre, Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması halinde rotayı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya çevirecek.

Haberde, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in güçlü bir ilişkisi olduğu ve Portekizli için düzenli olarak iletişim içinde oldukları belirtildi. Fransız ekibinde Mbappe ile sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

Bir başka haber ise İtalya'dan geldi. Sport Mediaset, haberinde Juventus kulübünün pandemi döneminde yaşanan mali kriz nedeniyle maaş bütçesinde daralmaya gideceğini aktardı.

Bu bağlamda Ronaldo'nun satışına onay verecek olan Juve, 36 yaşındaki yıldızını 60 milyon Euro bedelle elden çıkarmaya hazır.

Cristiano Ronaldo'un Juventus ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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