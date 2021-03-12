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Meral Akşener'den kendisini dayanışma için arayan Karamolloğlu'na teşekkür

İYİ Parti lideri Akşener'i hedef alan ifadelere tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Akşener’e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim” dedi. Akşener de Karamollaoğlu’na Twitter’dan teşekkür etti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda görüştü.

Akşener'i hedef alan ifadeleri eleştiren Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Siyasi partiler ve onların yöneticileri nezaket ve üsluplarıyla topluma örnek olmalıdır. Ancak gelinen noktada 'üslup ve nezaket' sorunu siyasetin en önemli problemi haline gelmiştir” dedi.

“Hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir''
“İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i hedef alan ifadeler bu nezaketsizliğin endişe verici son halkası olmuştur” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu vesileyle Sayın Akşener’e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Türkiye’de hakaretin değil nezaketin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın hakim olduğu bir anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz.”

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