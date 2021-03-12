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Milan'ı 90+2'de eski Fenerbahçeli Kjaer kurtardı! İşte UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United sahasında Milan ile 1-1 berabere kalırken İtalyan ekibine hayat veren golü 90+2'de eski Fenerbahçeli Simon Kjaer attı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı. Old Trafford'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında oyuna dahil olan Amad Diallo Traore, 50'nci dakikada Manchester United'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer, Milan'a beraberliği getirdi.

Hakan forma giymedi
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev almadı.

Elneny, Arsenal'e tur kapısını açtı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olimpiakos ile Arsenal karşı karşıya geldi. Yunanistan'da oynanan karşılaşmada gülen 3-1'lik skorla Topçular oldu. Arsenal'a avantajı getiren goller 34' Martin Ödegaard, 79' Gabriel ve 85' Mohamed Elneny'den geldi. Ev sahibi takımın tek sayısını 58' Youssef El-Arabi kaydetti.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Sonuçlar şöyle;

Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0

Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olimpiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

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