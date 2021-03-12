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Fenerbahçe'de Ali Koç, futbol takımıyla yemekte buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

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Süper Lig'de pazar akşamı sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Fenerbahçe'de futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi.

Yemekte Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın da yer aldığı aktarıldı.

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