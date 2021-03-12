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BİM cuma indirimi! 12 Mart 2021 BİM cuma aktüel indirimli ürünler listesi

BİM cuma indiriminde (12 Mart 2021 cuma) uydu alıcılı televizyon, powerbank ve tablet yer alıyor. BİM'de bu cuma dikkat çeken indirimli ürün ise Wireless Akıllı Lamba...

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BİM bu cuma indirimli ürünler kataloğunda teknoloji, beslenme, ev tekstili ve çocuk oyuncaklarına yer verdi. BİM'in 12 mart cuma indiriminde Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL'den 12 taksitle satılıyor. BİM'in cuma indiriminde en dikkat çeken ürün ise uzaktan kumandalı wireless akıllı lamba... İnternet sitelerinde 100 TL'nin üstünde bir fiyatla satılan akıllı ampul BİM'de cuma günü 65 TL'den satılıyor. 

BİM'in bu cuma indiriminde bilgisayar sırt çantası 89.9 liradan, wifi yazısı 349 liradan satışta. BİM'de tablet arayanlar için de Hometech alfa markalı tablet 699 liradan raflarda olacak. 

BİM'de bu hafta Dexim marka taşınabilir şarj aleti 49.9 TL'den satılıyor. Wireless akıllı lamba 65 TL'den akıllı kol saate 99.9 liradan, aynalı fotoğraflı gece lambası ise 29.9 TL'den satışta. BİM'in 12 Mart 2021 cuma günü indirimli ürünler kataloğunun tamamı için tıklayın>>>>

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