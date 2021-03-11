BIST 1.556
DOLAR 7,49
EURO 8,98
ALTIN 414,58
HABER /  YEREL

Sakarya'da kapalı olması gereken kıraathanede 28 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu belirlenen bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskında toplam 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.

Abone ol

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde pandemi dolayısı ile kapalı olması gerekirken faaliyette olan kıraathaneye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.

Akyazı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince faaliyet gösteren kıraathanede maske ve mesafe kuralını hiçe sayarak çay içip sohbet ettiği belirlenen 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.

Kıraathane ise mühürlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a bomba teklif
Türkiye'den Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesine çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanın ekmeğini yiyenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz
Koronavirüse karşı aşılanan 600 çocukta hiçbir ciddi yan etki görülmedi
Johnson and Johnson'un tek dozluk koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımına yeşil ışık
Kişisel Verileri Koruma Kurulundan milyonları ilgilendiren VERBİS kararı
Türkiye rezalet görüntüleri konuşmuştu! Sapık 'cinci hoca' duruşma sonrası böyle kaçtı
Merih Demiral 20 gün sahalardan uzak kalacak
Sultanbeyli’de kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti
Süleyman Soylu'dan Batman'daki kazaya ilişkin açıklama: 16 kişilik kapasitesine rağmen 26 kişi taşınmış
Yorumlar