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HABER /  SAĞLIK

Türkiye 11 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 146 bin 386 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, can kaybı 29 bin 290 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mart 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 146 bin 386 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 821 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 63 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e çıktı.

Toplam test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, vefat sayısı 29 bin 290, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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