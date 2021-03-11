Kenevirin ürettiği sera gazı emisyonları fosil yakıtlardan yüzde 30 daha fazla

ABD'li bilim insanları, kenevir tarımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının fosil yakıtlardan yüzde 30 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, kenevir yetiştirmenin ülkede yasal olduğu eyaletlere çok fazla gelir getirmesine rağmen iklim krizi üzerindeki etkisi nedeniyle önlem alınması çağrısında bulundu.

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ABD’de yer alan Colorado Eyalet Üniversitesindeki araştırmacılar, iç mekanlarda kenevir yetiştirmenin eyaletteki kömür madenciliği endüstrisinden yüzde 30'dan fazla sera gazı ürettiğini buldu. Ekip, daha büyük karbon ayak izinin kenevir yetiştirilmesi sırasında güçlü aydınlatma ve klimalar gibi çok fazla enerji gereksiniminden kaynaklandığını belirtti.

15 ABD eyaletinde kenevir yetiştirmek yasal olsa da birçoğunda bitkinin açık havada yetiştirmesi yasak. Bu da onları hayatta tutmak için büyük miktarda enerji tüketimine neden oluyor.

Colorado eyaletinin kazancı yıllık 250 milyon dolar Colorado sakinleri, 2012 yılında kenevirin keyif verici madde olarak kullanılmasını oyladı. 2017 yılına gelindiğinde eyalet yönetimini mahsulden yıllık 247 milyon dolardan fazla vergi ve ruhsat ücreti toplar hale geldi.

Colorado Eyalet Üniversitesindeki araştırmacılar, eyalete büyük bir gelir getiren kenevirin sera gazı emisyonları üzerinde, özellikle karbon ağırlıklı diğer ürünlere kıyasla, ne tür bir etkiye sahip olduğunu araştırmaya karar verdi.

Bununla birlikte; Colorado, ABD'deki en büyük onuncu kömür üreten eyalet ve çoğunlukla elektrik enerjisi üretmek için yılda 23 milyon tonun üzerinde kömür işliyor. Ancak Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre; kenevir çevreye kömürden çok daha fazla zarar veriyor.

Bir kilogram kurutulmuş kenevir 6 ton karbondioksite eşdeğer Kenevir tarımından kaynaklanan emisyonlar yaklaşık 2,6 megaton karbondioksite eş değerken; kömür madenciliği atmosferdeki 1,8 megaton karbondioksitten sorumlu. Bunun yanı sıra; bilim nisanları, kenevir yetiştiriciliğinden kaynaklanan emisyonların üretilen her kilogram kurutulmuş kenevir çiçeğine karşılık 2,5 ile 5,7 ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu tespit etti.

Çalışmanın baş yazarı Hailey Summers, "ABD'de yetiştiği yere bağlı olarak, kenevirde bir onsluk artıştan kaynaklanan emisyon yaklaşık 7 ila 16 galon benzin yakmakla aynı. Bu durum böyle devam ederse iklim krizi geri dönülemeyecek noktalara gidebilir" ifadelerini kullandı.