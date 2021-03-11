Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecinde neler yapıldığını tek tek yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde destan yazdık" başlığıyla koronavirüs pandemisi sürecinde neler yapıldığını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından #insanlıkiçin hashtag'i ile yaptığı açıklamada, "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu bilgileri aktardı.

Hizmetler

- Koronavirüs Operasyon Merkezi devreye alındı, Bilim Kurulu oluşturuldu.

- Dünyadaki ilk örneklerden biri olan 2019-nCOvHastalık Rehberi yayınlandı.

- Yerli tanı kitleri geliştirildi.

- Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi oluşturuldu.

- Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması devreye alındı.

- İnaktif aşıların, sağlık çalışanlarından başlayarak uygulanmasına başlandı.

Aşı

- Devam eden 18 ayrı aşı çalışması ile dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduk.

- Çok kısa sürede 10 milyonun üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik.

Şehir Hastaneleri

- İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi,

- Konya Şehir Hastanesi,

- Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldı.

Sağlık Tesisleri

- 25 yeni hastane binası ile 11 ek hastane binası hizmete alındı.

- Hizmet sunan sağlık tesisi sayısı %55 oranında artırıldı.

- Kamu hastanelerini erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi %51 artırıldı.

Yerli solunum cihazı

- Çok kısa süre içerisinde yerli solunum cihazı seri üretimine geçildi.

- Yurt içinde kullanımının yanı sıra 20 ülkeye de ihracı gerçekleşti.

- Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldı.

- Hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldı.