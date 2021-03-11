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Hakan Bayrakçı Devlet Bahçeli'nin icazetli anketçiler sözlerine yanıt verdi

Sonar Anket Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "icazetli kamuoyu araştırma şirket sahipleri" sözlerine verdiği yanıtta, "Beni, daima kendi görüşleri doğrultusunda duymak isteyen siyasiler, konuya göre farklı görüşler ortaya koymam nedeniyle beni eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı

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Sonar Anket Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi. Bayrakçı, "Tarafsız bakmaya çalışan birinden hiç kimse memnun olmaz" dedi.

Devlet Bahçeli, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldığı açıklamasında, "HDP, PKK’nın siyasetteki kanser hücresidir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı oy yaklaşık 5 milyon 800 bin civarındadır. İP’in kuruluşu 25 Ekim 2017’dir. Bir yılını bile doldurmadan korsan milletvekili transferiyle girdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almıştır" demişti.

Bahçeli açıklamasında, "Mesela Hakan Bayrakçı, Murat Gezici, İbrahim Uslu gibi icazetli kamuoyu araştırma şirket sahipleri acaba bu oyun kaynağını araştırma lüzumu duymuşlar mıdır? Ayrıca FETÖ’nün siyasi ayağını hiç hesap etmişler midir?" ifadelerini kullanmıştı.

Bayrakçı'dan dikkat çeken yanıt

Ajans Bizim'den Mehmet Ali Kükrer'in haberine göre, Bayraklı, Bahçeli'nin 'icazetli' sözüne yanıt verdi.

"Şahsıma yönelttiğiniz sorularla ilgili araştırma ve incelemeyi yapacağız" diyen Bayraklı, "Fakat 'icazetli' tanımlamanız için şöyle bir hatırlatma yapmam gerekir: 'İcazetli' olsam, her ayrı konu için farklı yorumlarım nedeniyle, bütün partilerin seçmenlerinden eleştiri alır mıydım?" dedi.

Tarafsız bakmaya çalışan birinden hiç kimsenin memnun olmayacağını belirten Bayraklı, "Beni, daima kendi görüşleri doğrultusunda duymak isteyen siyasiler, konuya göre farklı görüşler ortaya koymam nedeniyle beni eleştiriyorlar. Bu nedenle 'icazetli' tanımı bana haksızlık oluyor" ifadelerini kullandı.

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