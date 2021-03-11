Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Korona grip gibi olmayacak ama maskesiz günler...

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapmayı bugüne erteleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca flaş açıklamalar geldi. Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede geçen bir yılı değerlendirdi.

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Kontrollü gevşeme dönemine giren Türkiye'de vaka artışları korkutuyor. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye'de koronavirüs salgınının etkili olduğu 1 yıllık süre içerisinde yaklaşık 29 bin vatandaş hayatını kaybetti. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapmayı erteleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında pandeminin 1 yılıyla ilgili konuştu. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları..

- Tam bir yıl oldu. Kovid-19 son yüzyılda tüm dünyanın aynı anda savaştığı, kayıp sayısı bu kadar yüksek ilk salgın. Bu zaman zarfında can kayıpları ile kalmadık. Tıpkı savaşlardaki yaşama düzenimiz altüst oldu, iş hayatı evlere taşlındı. Maske takmadan dışarıya adım atılmayan bir dünyayı biz olsa olsa filmlerde düşünebilirdik.

- Salgın 1 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde başlamıştı. Bugün uğradığı en son mutasyonlara kadar her konuda bilgi sahibiyiz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti.

Çin aşısı ülkemizde her 100 kişiden 80'inden fazlasında etkili oldu

- Dünyada kullanımda olan 7 ayrı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin'deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşması yaptık. 130 milyon doz aşı için başından beri 3 ayrı aşı üreticisi ile görüşüyoruz.

- Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır.

- Çok yakında 5 aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak.

- Sinovac aşısının her 100 kişiden 80'inden fazlasında etkili olduğunu ortaya koydu.

- Salgının sabrınızı daha uzun süre zorlamayacağınızı bilmenizi isterim.

50 milyon aşıyı sonbahardan önce yaparsak...

- Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde baskı olmaktan çıkacak.

- Dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarılı gösteren bu cephelerden biri bu cephe, bu ülke olacak.

- Tedbirlere uyabilmek için gerçekten büyük çabalar sarfettik. Riskten uzak durmaya çalışmak sıradan zorluklar değil.

- Aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişi Covid-19'u hafif geçirmektedir.

2020 yılına çöken kabus 2021 yılında aynen devam etmeyecek

- Görünen o ki, koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kabus, 2021'de aynı şekilde devam etmeyecektir.

- Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecektir. Daha ileride Covid'e 'üzerinize afiyet sözü' eşlik edecektir.

- Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz.

Aşılama bitinceye kadar elimizdeki tek silah...

- Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbirdir. Sayısız insanın hastalığa basit ihmaller sonucu yakalandığını hatırlatmak istiyorum. Evden adım atar atmaz dikkat kesilmek, küçücük ofislerde, asansörlerde, dolmuşta riskten uzak durmaya çalışmak sıradan zorluklar değil.

- Ağır hastaların neler yaşadığını bilmek, vefat sayılarını gün gün takip etmek zamanla bunlara birer sayıymış gibi yabancılaştığımızı fark etmek can yakıcı şeylerdir.

- Huzurlarınıza çıkarak ilk vefat haberimizi verdiğimde kaybettiğimiz hasta 89 yaşında kronik rahatsızlıkları olan bir eczacı idi. O tarihten bu yana aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. Artık biraz soluklanabildiysek atılan adımlara borçluyuz.

Bir yılda neler yaptık?

- Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığı pandemi olarak ilan etmesinden önce 22 Ocak'ta kuruldu.

- Türkiye 4 Şubat'ta kendi ürettiği yerli tanı kitini dağıtımına başladı. 37'den laboratuvar sayısı 461'e yükseltildi. Kendi solunum cihazımızı üreterek kendi hastanelerimize ve ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırdık.

- 10 Mart'tan itibaren maske dağıtıldı, filyasyon ve izolasyon ekiplerimiz sahaya indi.

- Filyasyon uygulamayan sağlık hizmetlerini ekonomik yük olarak gören nüfusu yaşlı ülkelerden büyük babalardan, büyük annelerden geriye fotoğrafları kaldı.

Sağlık çalışanlarına özel teşekkür

- Değerli sağlık çalışanlarımız size layık sözleri bulmak isterdim ama bu gerçekten zor. Hayatları kurtardınız, hayatınızı riske attınız. Bu toplum sizi terli önlükler içinde gösteren fotoğrafları asla unutmayacak.

- Sizin sayenizde insan sağlığına hizmet eden meslekler iyinin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir. Sizlere şükran duyuyoruz.

- Yükünüz yorgunluğunuz kısmen azaldı ama bu gün de güvencemiz yine sizlersiniz. Milletimizin huzurunda milletin adına size bir kez daha minnettar olduğumuzu ifade ediyorum.

Kısıtlamalara gitmek kaçınılmazdı

- Şu an azalmış olan kısıtlamalar kaçınılmazdı. Kentlerden köylere insanımız bu kısıtları mecburiyetten öte bir mesuliyet olarak gördü. Yaşlılarımıza, gençlerimize her birimize tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

- İlk vakadan tam 1 yıl sonra bugün 11 Mart'ta size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden tümüyle atalım. Geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım.

- 13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında vaka sayısı 5 ise 1'e yaklaşmış olacaktır. Ağır hasta sayısını çok az duyacağız.

KIRMIZI HARİTA UYARISI 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye dönemine geçtik. 4 renkten oluşan risk haritamız var. 39 ilimiz yüksek veya çok yüksek risk grubunda. Kırmızı ve turuncu gösterilen iller ülkeye karşı da sorumlular. Kovid-19 hürriyetlerimize kısıt koydu. Gevşeklik gösterir, mevzi kaybedersek aşının kontrolü ele almasını sağlayamazsak üzücü günler yaşarız. Bu ihtimal yüksek değil, umursanmayacak kadar da düşük değil."

- Covid-19 bizi bir hayat tarzına mecbur kıldı. Normal hayata biraz daha yaklaşmamız salgını geriletmemize bağlı. Gevşeklik gösterir mevzi kaybedersek aşının kontrolü ele almasını sağlayamaz üzücü günler yaşarız. Tablonun ne kadar hızlı değiştiğini önceki aylardan biliyoruz.

- Yorulmuş olduğunuzu, 'bu salgın bir bitse' dediğinizi biliyorum. Bu duygu güçlü bir duygu. Covid-19 bilimin karşısında hızlı yenilgi alıyor diyebildiğimize göre sıra duygularımızı onarmaya geliyor. Bilmeliyiz ki yolu kısaltan iyimserliktir, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.

Mutant virüs 76 şehre yayıldı Sağlık bakanı Koca, dün mutasyonu uğramış virüsün Türkiye'ye yayılımını şöyle duyurmuştu: "Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir."