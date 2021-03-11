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Otobüs bilet fiyatları normale döndü! Mayısa kadar da yeni zam yok

Pandemi nedeniyle yolcu otobüslerinde uygulanan yüzde 50 kapasite sınırının kontrollü normalleşme ile birlikte kalkmasıyla bilet fiyatları da normale döndü. Öte yandan sektör temsilcileri "Mayısa kadar otobüs bileti fiyatlarında artış söz konusu değil" dedi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Covid-19 salgını nedeniyle kademeli normalleşme dönemine kadar seyahatlerin zorunlu hallerde ve izne bağlı olarak yapılması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının, şehirler arası yolculukları durma noktasına getirdiğini söyledi.

Bilet fiyatlarında Mayıs'a kadar artış yok
Yıldırım, otobüslerde yer olması durumunda aynı aileden olmayan kişilerin aralıklı oturtulmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Yolcularımız, gönül rahatlığıyla şehirler arası yolculukta otobüslerimizi tercih edebilir." dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle kapasite sınırlaması getirildiğinden çok az yolcuyla taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini çıkarabilmek için daha önce bilet fiyatlarını artırdığını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

Kapasite sınırlamasının kaldırılmasını müteakip bilet fiyatları da salgın öncesi rakamlara düşürüldü. Mayısa kadar otobüs bileti fiyatlarında artış söz konusu değil. Sektörde her yıl mayısta bilet fiyatlarında düzenleme yapılıyor. Buna karşın bu yıl da bazı firmalarımız mayısta fiyat artışı yapmayı düşünmüyor.

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