Sinop'ta büyük arkeolojik keşif Hz. İsa'yı bekleyen iki piskoposun mezarı açıldı
SİNOP ilinde tören kıyafetleriyle birlikte, yaklaşık 200 yıl önce gömülen iki piskoposun mezarı açıldı.
SİNOP ilinde 200 yıl önce gömülen iki piskoposun mezarına ulaşıldı. Tören kıyafetleriyle gömülen piskoposların mezarı son yılların en önemli keşiflerinden. Keşif Sinop’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2010 yılında başlatılan ‘Balatlar Yapı Topluluğu’ kazısında gerçekleşti.
Tören kıyafetiyle otur şekilde gömülen piskoposlar Hz. İsa geldiğinde onu karşılamak için gömüldüğü anlaşıldı.
Ellerinde 1 sayfalık İncil, başlarının arkasına da içi saman dolu bir yastık konulmuş şekilde bulunan piskoposların kıyafetleri ve üzerlerindeki tören kıyafetleri İstanbul'a Mimar Sinan Üniversitesi'ne getirildi.
200 yıllık İncil yaprağı ve kumaş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde konservatörler tarafından onarılarak titiz bir şekilde bir araya getiriliyor.