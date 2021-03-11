CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 128 milyar dolar rezerv açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, siyaset gündeminin üst sıralarında yer alan "128 milyar dolar" tartışmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Öztrak, "128 milyar dolar rezervi eriten bürokratlara sahip çıkıldı, hiçbir işlem yapılmadı." eleştirisini yöneltti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı "Tutturmuşlar ‘şu kadar para nerede?’ O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir" açıklamasına göndermede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Eski yönetimi överek eski politikalar dönüleceği endişesi yaratıldı. Bu da belirsizliği artırdı. 128 milyar dolar rezervi eriten bürokratlara sahip çıkıldı ve hiçbir işlem yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.