Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimi davasında cezaları onadı

İsrail ile Türkiye arasında sıcak gelişme! Netanyahu 'evet Türkiye ile görüşüyoruz' dedi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Kadınların vücuduna yazı yazarak tedavi eden sapık 'hoca' müşterilerinden aldığı parayı iade edecek!

Osmangazi Köprüsü için 1 milyar 600 milyon TL daha ödenecek!