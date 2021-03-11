Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimi davasında cezaları onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.Abone ol
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı davada cezalar onandı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, aynı davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını da onadı.