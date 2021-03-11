Eskişehir'de Covid-19 alarmı! Öğretmenin testi pozitif çıktı 34 öğrenci karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs alarmı verildi. Üç ayrı sınavda yer alan öğretmenin testinin pozitif çıkması üzerine onlarca öğrenci karantinaya alındı. Öte yandan yüz yüze eğitime de 10 gün ara verildi.

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ESKİŞEHİR’de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Okul 10 gün tatil edilirken, okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmene yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Covid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, “Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir” denildi.