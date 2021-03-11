BIST 1.563
DOLAR 7,47
EURO 8,94
ALTIN 414,66
HABER /  YEREL

Eskişehir'de Covid-19 alarmı! Öğretmenin testi pozitif çıktı 34 öğrenci karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs alarmı verildi. Üç ayrı sınavda yer alan öğretmenin testinin pozitif çıkması üzerine onlarca öğrenci karantinaya alındı. Öte yandan yüz yüze eğitime de 10 gün ara verildi.

Abone ol

ESKİŞEHİR’de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Okul 10 gün tatil edilirken, okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmene yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Covid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, “Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkinci el araba alacaklar acele edin! Sıfır otomobil üretimi durdu ikinci el fiyatları yükselecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti
Türkiye'de yargılanan Çinli kaptan 30 yıl hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı
Avrupa'da 6. ülke oldu! Danimarka'dan AstraZeneca aşısına durdurma kararı
HDP'li Meral Skandal harita sorusunu geçiştirdi Barzani'ye sorun
İsrail ile Türkiye arasında sıcak gelişme! Netanyahu 'evet Türkiye ile görüşüyoruz' dedi
Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Köylüler isyan etti
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi
Kadınların vücuduna yazı yazarak tedavi eden sapık 'hoca' müşterilerinden aldığı parayı iade edecek!
Osmangazi Köprüsü için 1 milyar 600 milyon TL daha ödenecek!
Facebook CEO’su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
Yorumlar