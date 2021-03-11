Sıfır otomobil üretimi çip kriziyle durdu ikinci el fiyatları yükselecek
Dünya genelinde sıfır araç üretimi yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle durmaya başladı. Pandemi döneminin ilk ayları gibi piyasada sıfır araç sıkıntısı kapıda... Bu da ikinci el piyasasını hareketlendirecek...
İkinci el otomobil almayı düşünenler elinizi çabuk tutun. Dünya genelinde ikinci el otomobil fiyatlarını fırlatacak bir gelişme yaşandı. Otomotiv sektöründe firmalar bir bir üretime ara vermeye başladı. Piyasada sıfır otomobil sıkıntısı bekleniyor. Uzmanlar, ikinci el otomobil fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği uyarısı yapıyor.
Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunu nedeniyle fabrikalar üretimlerine ara vermeye başladı. Otomotiv sektöründen gelen yüksek talep nedeniyle dünyanın önde gelen çip üreticileri taleplere yetişemiyor ve çip arzında sıkıntı yaşanıyor.
ABD Başkanı Joe Biden da bu sorunu aşmak için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu. Ancak paket yürürlüğe girmeden otomobil üreticisi devler bir bir üretime ara vermeye başladılar.
Küresel ölçekte yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle, Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Oyak Renault, üretime ara vereceğini duyurdu.