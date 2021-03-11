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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz'dan uyarı: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Varyantların da katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz." uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinin 1'inci yılında olunduğunu anımsatarak, "Varyantların da katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız" diye yazdı.

"5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum"

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, daha önce koronavirüslere bağlı kesin kanıtlanmış pandemi olmadığını belirterek şunları kaydetti: Ama 1889'daki Rus gribinin insan koronavirüsü OC43'e bağlı olabileceği konusunda sınırlı veri var. Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi 1'inci yılda olmak üzere 5 yıl falan sürmüş. Bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum. 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak.

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