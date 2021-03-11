BIST 1.567
DOLAR 7,46
EURO 8,94
ALTIN 416,80
HABER /  DÜNYA

İsrail ile Türkiye arasında sıcak gelişme! Netanyahu 'evet Türkiye ile görüşüyoruz' dedi

Ankara- Tel Aviv hattında yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Evet, Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

Abone ol

İsrail'den gelen son dakika açıklaması Ankara- Tel Aviv hattında yaşananlarla ilgili yeni bir dönemin işaret fişeği oldu. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ilk açıklama geldi.

'Bu iyi bir gelişme'...

Netanyahu dün seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki seçmenleriyle bir araya geldi. Netanyahu katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine, “Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir” dedi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz’e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi
Kadınların vücuduna yazı yazarak tedavi eden sapık 'hoca' müşterilerinden aldığı parayı iade edecek!
Facebook CEO’su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
Gençlerbirliği yeni hocasını buldu
Eline Kürdan battı başına gelenler doktorları bile hayrete düşürdü
Süleyman Soylu: AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz
Ali Babacan'dan çarpıcı değerlendirmeler: Türkiye’nin IMF’ye kesinlikle ihtiyacı yok
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ziyaretine ‘Ürdün’ engeli! İzin vermediler
Dorukhan Toköz, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayacak mı?
AK Partili Ömer Çelik'ten koronavirüsle mücadele mesajı: Ülkemiz en güçlü mücadelelerden birini verdi
Yorumlar