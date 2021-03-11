HDP'li Meral Skandal harita sorusunu geçiştirdi Barzani'ye sorun

Papa’nın Irak’ı ziyaretinde IKBY'nin Türkiye topraklarını kendilerine ait olarak gösterdikleri pullar hazırlamasına ilişkin soruya yanıt veren HDP’li Beştaş, “Bu haritayı Papa’ya veren muhattabına sormak lazım. Barzani’ye sorun bence” cevabını verdi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetimi, pulda sözde büyük Kürdistan propagandası yapmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Beştaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetiminin, pul üzerindeki bayrakta ilgili tartışmalara yönelik de tarihte bu tür haritaların var olduğunu söyledi. Bu sorunun muhatabının Barzani olduğunu ifade eden Beştaş, "Bu haritayı Papa'ya veren muhatabına sormak lazım. Bu bizim tartıştığımız bir mesele değil." dedi.