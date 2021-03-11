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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ziyaretine ‘Ürdün’ engeli! İzin vermediler

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmayı planladığı ziyaret Ürdün hava sahası engeline takıldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BAE’ye yapmayı planladığı ziyaretin, Ürdün’ün hava sahasından geçiş izni vermemesi nedeniyle ‘ertelendiği’ duyuruldu. İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Netanyahu’nun BAE’yi ziyareti ertelendi çünkü şu anda Ürdünlüler tarafından uçuş izni için yetki verilmiyor” denildi.

Ürdün veliaht prensinin ziyareti iptal edilmişti

İsrail medyası, Ürdün’ün uçuş izni vermeme sebebini de değerlendirdi. Yerel medyada yer alan haberde, uçuş izni verilmeme sebebinin Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ın dün Kubbet-üs Sahra’yı ziyaretinin iptal edilmesi olduğu ifade edildi. Veliaht Prensi Abdullah’ın yetki verilenden daha fazla güvenlik görevlisi ve korumayla İsrail sınırını geçmek istediği, İsrail güçlerinin buna izin vermediği ve devamında Prens Abdullah’ın ziyaretini iptal ettiği aktarıldı.

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