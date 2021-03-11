Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Suriye açıklaması! Türkiye, Rusya ve Katar birlikte savaşacak

Suriye'de terör örgütleriyle mücadelede yeni dönem. Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı...

Abone ol

Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Suriye'deki durumun görüşüldüğünü aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı. PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarının sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son 2 ayda 25'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek."

Türkiye ve Katar Afganistan'da birlikte çalışacak Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim’le biraraya geldi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: 📌Suriye'deki ihtilafın çözümü çabalarında Katar'ın rolünü memnuniyetle karşılıyoruz.

📌#Afganistan'da barışa giden yolda da Katar’la birlikte çalışacağız.

📌Güçlü işbirliğimiz bölgesel barışa da hizmet ediyor.

Üç ülke Suriyede ayrılıkçı girişimlerle birlikte mücadele edecek

"Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şöyle devam etti: "Suriye'de çözümle, bu görevin farklı yönleriyle ilgili yaklaşımlarımızın örtüştüğünü veya birbirine yakın olduğunu memnuniyetle ifade ettik, siyasi çözümün, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına ve Astana üçlüsünün inisiyatifiyle Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuçlarına dayanan siyasi sürecin alternatifinin olmadığı konusunda ortak anlayışa sahip olduğumuza dikkat çektik."

Rusya, Türkiye ve Katar'ın, hem kendi gerçekleştirdikleri eylemlerde hem de diğer uluslararası aktörlerin eylemlerinde Suriye'nin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar'ın müşterek hedefleri, az önce kabul ettiğimiz ortak bildiride belirtildi. Bildiride, terörün her türlüsüyle mücadele etme, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit altına atan ayrılıkçı planlara karşı koyma konusundaki kararlılık teyit edildi" ifadelerini kullandı.

'Düzenli görüşmeler yapmayı kararlaştırdık'

Üç ülkenin Suriye'de çözüme yönelik çabaların koordinasyonuna devam etme konusunda mutabakat sağladığını belirten Lavrov, "Özel temsilcilerimizin bildiride yer verilen müşterek hedeflere ulaşmaya yönelik ortak çabalarımızın doğrudan koordinasyonu üzerinde çalışmalarını ve bakanlar düzeyinde düzenli görüşmeler yapmayı kararlaştırdık" diye konuştu.

Üçlü ortak kara devriyesi yapılması öngörülmüyor

Lavrov, üç ülkenin Suriye'de ortak kara devriyesi gerçekleştirmesinin öngörülmediğinin altını çizerek, "Eğer konunun geçmişini, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki İdlib mutabakatlarını biliyorsanız, orada ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılmasının yanında M4 karayolunda Rus-Türk ortak devriyesi düzenlenmesine ilişkin mutabakat var. Bugün bununla ilgili de görüş alışverişi yaptık. Bununla birlikte, Katar'ın Suriye'deki trajik durumun ortadan kaldırılması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkıda bulunma isteğinden ancak memnuniyet duyabilirim" dedi.

S-400 ihtiyacımızdı, aldık

S-400 savunma sistemiyle ilgili soruları da cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" ifadelerini kullandı.