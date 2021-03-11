Sözleşmesi feshedilen Belhanda, Galatasaray'a dava açarsa kazanabilir mi? Spor Hukukçusu Av. Aysu Melis Bağlan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Sözleşme feshinde, maç sonrası açıklamaların yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği ve hakarete varan beyanlar olduğu belirtildi.

Spor hukuçusu Av. Aysu Melis Bağlan, Belhanda'nın açıklamalarının Galatasaray'ı zedeleyebileceğini fakat tek taraflı feshi gerektiren haklı sebep olmadığını düşündüğünü söylerken, "Burada Galatasaray'ın kulüp tüzüğüne dayanarak para cezası vermesi daha doğru olabilirdi. Ben böyle beklerdim. Belhanda'nın açıklamalarını hakaret olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Belhanda eğer konuyla ilgili dava yoluna giderse oyuncunun avukatı, Galatasaray'ın ihlalleri tutanak altına alıp noter vasıtasıyla ihtarname göndererek kayda alıp almadığına bakabilir. Buradan sonra 'sözleşmenin devamı için en fazla ne yaptınız' konusuna bakılacaktır. Galatasaray'un tuttuğu kayıtların hukuka uygunluğu da kulübün elini güçlendirebilir. Bir ispat oluşmaz ise, bu durum Galatasaray'ı hukuki anlamda zora sokabilir"

"Eğer Galatasaray'ın fesih için sunduğu gerekçeler FIFA özelinde uygun ve yeterli bulunmazsa, haksız fesihten kaynaklanan bir tazminat süreci de işleyebilir"