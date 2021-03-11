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Vladimir Putin'den Türkiye'yi yakından ilgilendiren müjde! Kalmaya zorlamayacağız

RUSYA Devlet Başkanı Putin, yurt dışında tatil yapmak isteyen Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlama olmayacağını açıkladı. Rusların en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada yer alıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde turizm sezonunun açılması için adım atıldığını belirterek, "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." dedi.

Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen turizm sektöründe, aşılama sürecinin durumu değiştirmesini umduğunu söyledi.

Rusların geleneksel olarak tatil yaptıkları bölgelere dair bazı endişelerinin olduğunu dile getiren Putin, "Örneğin Güney Avrupa'ya bakın. Orada zor bir durum var ve iyiye de gitmiyor." diye konuştu.

'Ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız'
Rus vatandaşlarının yurt dışı tatil planlarına yönelik bir kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını belirten Putin, "Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." ifadelerini kullandı.

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