Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece-gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir.' ifadesini kullandı.

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Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bütün ömrünü aziz milletin önünde geçirdiğini belirtti.

Erdoğan'ın davasına ve derdine, başta millet olmak üzere tüm gönül coğrafyasının şahit olduğunu vurgulayan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz. Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu CHP'nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı HDP'nin ipini elinde tutan PKK'nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir. Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir. Ancak, milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece-gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir. Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, HDP'yle ve diğer gayrimilli unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız."

Altun, aziz milletin, kimin memleket ve millet için çalıştığını, kimin vatan ve devlet için yedi düvele karşı mücadele verdiğini çok iyi gördüğünün altını çizerek, milletin aynı zamanda kimlerin terör örgütleriyle kirli ittifaklar içine girdiğini de çok iyi bildiğini kaydetti.

'Siz hangi iftirayı atarsanız atın...'

"Bugün dinlemekten hicap duyduğumuz ağır iftiralara en güzel cevabı yine aziz milletimiz verecektir. Siz hangi iftirayı atarsanız atın, Sayın Cumhurbaşkanımız, memleketimiz ve tüm gönül coğrafyamız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Altun, takdirin aziz millette olduğunu vurguladı.