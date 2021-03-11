Ahmet Hakan sordu: CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında "CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?" diye sordu.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'ye geçen eski Saadet Partili milletvekili Cihangir İslam ile ilgili kaleme aldığı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yazısına "Saadet Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Cihangir İslam, CHP’ye transfer oldu. Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım." sözleriyle başlayan Hakan, devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu arada... Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında... Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı: “CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.” Sekiz sene önce yazmış bu mesajı Cihangir İslam. Başka mesajları da var. Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok ağır eleştiren... Laiklik konusunda Cübbeli’nin bile ifade etmediği türden görüşler ileri süren...

"Kusura bakılmasın ama fırıldaklıktır"

Ben insanların değişebileceğine, dönüşebileceğine inananlardanım. 40 yıl aynı şeyleri papağan gibi tekrar edenlerden hiç hazzetmem. Tartıştıkça, yaşadıkça, okudukça, öğrendikçe... Düşüncelerin değişmesi gerektiğini savunurum. Düşünceleri değiştirmeyen tartışmaları, yaşamları, okumaları, öğrenmeleri... Boş tartışmalar, boş yaşamlar, boş okumalar, boş öğrenmeler olarak görürüm. Ancak... Fakat... Lakin... Değişim konusunda asla taviz vermediğim ve vermeyeceğim bir şartım var: Değişimin ve dönüşümün gerekçeleri ortaya konacak! “Ben eskiden şu nedenle böyle düşünüyordum ama artık şu nedenle şöyle düşünüyorum” şeklinde samimi bir hesaplaşma içine girilecek. Bunu yapmadan gerçekleşen her değişim ve dönüşüm, kusura bakılmasın ama fırıldaklıktır.

İşte tam da bu nedenle... CHP’ye transfer olan Cihangir İslam’ın, şimdi şu sorulara cevap vermesinin tam sırası:

Anıtkabir konusunda bugün de aynı fikirde mi?

Bugün de CHP’nin yegâne eserinin Anıtkabir olduğunu mu düşünüyor?

Düşünüyorsa neden?

Düşünmüyorsa neden?

“Marmaray” ile “Anıtkabir” arasında bağlantı kurmak, nereden aklına gelmişti?

Aynı bağlantıyı bugün de kuruyor mu?

Anıtkabir’de Cihangir İslam’ı rahatsız eden bir şey mi var?

Yoksa bugün böyle bir rahatsızlığı kalmadı mı?

Kalmadıysa neden? Kaldıysa neden?