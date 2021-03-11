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Türkiye'de üretilen Xiaomi telefonu önümüzdeki ay satışa sunulacak Bakan Varank duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaretinde konuştu. Varank, burada üretilen telefonların önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'de satılacağını açıkladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de test üretimine başlayan Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti.

Varank, "Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak." dedi.

Varan, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

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