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Lider Manchester City gol oldu yağdı

İngiltere'de Lider Manchester City, sahasında Southampton'ı 5-2 mağlup etti.

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İngiltere Premier League'de lider Manchester City, Southampton'ı konuk etti. Etihad'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 59'da Kevin de Bruyne, 40 ve 55'te Riyad Mahrez, 45+3'te İlkay Gündoğan attı.

Southampton'ın gollerini 25'te James Ward-Prowse (penaltı), 56'da Che Adams kaydetti.

Toplamda 21, ligde ise 15 maçlık galibiyet serisinin ardından derbide Manchester United'a yenilen Manchester City, puanını 68'e yükseltti.

Southampton ise 33 puanda kaldı.

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