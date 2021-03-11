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Muharrem Sarıkaya'dan bomba yazı: Erdoğan MYK'da açıklamış kabineye siyaset takviyesi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineye siyasi yönü ağır basan kişileri dahil edebileceğini yazdı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabineye siyasi yönü ağır basan kişileri dahil edebileceğini söyledi.

Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın kabine hakkındaki görüşlerini şöyle aktardı:

'Süleyman Soylu dışında...'
AK Parti çevrelerinden yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş. Siyasi görünümü daha yüksek bir yapı olması gerektiğine işaret etmiş.Tespitinde haklı, çünkü geçmiş 2,5 yıla bakıldığında Süleyman Soylu dışında siyaset cevvalliği içinde hareket eden bakan sayısı oldukça az...

Soylu gibi, milletvekilliğinden gelen Abdulhamit Gül ve  Mevlüt Çavuşoğlu kendi teşkilatı dışına çıkmanın ötesinde daha çok bakanlıkları ile ilgili işlere yoğunlaştı... Muhalefetle dişe diş mücadele yerine, bakanlıklarına yönelik tepkilere yanıt verdi. Bütçe görüşmelerindeki performansı da dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dışında, muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı... 

Anlaşılıyor ki AK Parti’nin Büyük Kongresi öncesi bir kabine değişikliği olabileceğine yönelik kulislerin kaynağı da işte o MYK toplantısında Cumhurbaşkanı’nın durum tespitinden kaynaklı...
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