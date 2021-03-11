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Bursa'da trafikte tekerleri fırladı taklalar attı! Dakikalarca bekledi

BURSA'da tekerliği fırlayan araç, trafikte taklalar attı. Feci kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Kaza, Bursa-Yenişehir Yolu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir yönünden Bursa istikametine seyir halinde olan T.G.(39) idaresindeki 33 VHY 86 plakalı hafif ticari aracın, sol ön tekerliği koparak, yola fırladı. Tekerleğin kopması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü T.G., orta refüje çarparak taklalar atmaya başladı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen hafif ticari araç, yan yattı.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yan yatan aracın içerisinde sıkışan yaralı sürücü T.G., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan T.G., daha sonra Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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