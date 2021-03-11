BIST 1.577
DOLAR 7,44
EURO 8,90
ALTIN 416,40
HABER /  YEREL

Kırşehir'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı

İhlas Haber Ajansı

KRIŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında sürücü Mehmet Kaya öldü, B.K. ise yaralı kurtuldu.

Abone ol

Akçakent ilçesinden Kırşehir’e seyir halindeki Mehmet Kaya, yönetimindeki 40 AAR 425 plakalı otomobil ile Mahsenli bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Kaya, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı kurtulan B.K. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaya’nın ise cansız bedeni Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaşanan kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AGD’yi ziyaret etti
Fuat Oktay'dan net teşhis: Sorun Anayasa'nın ruhunda
Emre Belözoğlu şimdiden söz kesti! İşte transfer yapılacak üç bölge
İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki ilk isim! Teklif yapılacak
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
Fatih Terim de kurtaramadı: Özür dile seni kovacaklar
Ronaldo ve Messi 16 yıl sonra erken veda etti! İstanbul detayı bomba
AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Avrupa'nın devi Mostafa Mohamed'i transfer etmek istiyor
Rum kesimini karıştıran olay! Türk sınırına dikenli tel çekildi
Yorumlar