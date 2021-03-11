Ronaldo ve Messi 16 yıl sonra erken veda etti! İstanbul detayı bomba

Avrupa futbolunda bir dönem sona erdi. 2000'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, dev turnuvada 16 yıl sonra çeyrek finali göremediler.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçlarında çeyrek finale adını yazdıran takımlar PSG ve Liverpool oldu. Barcelona ile 1-1 berabere kalan PSG, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla turu geçti. Liverpool ise Leipzig'i bu maçta da 2-0'lık skorla mağlup ederek Devler Ligi'nde kaldı.

Avrupa futbolunda bir dönem sona erdi. 2000'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, dev turnuvada 16 yıl sonra çeyrek finali göremediler. Son 16 yılda 9 kez kupayı kazanan iki dev, bu sezon şampiyonluk hayallerini erken erteledi.

2005'ten sonra ilk kez çeyrek final oynayamadılar

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus'un Porto'ya, Barcelona'nın da Paris Saint Germain'e elenmesiyle Messi ve Ronaldo 2005'ten sonra ilk kez çeyrek final oynayamadı. 2004-2005 sezonunda 18 yaşındaki Messi'nin formasını giydiği Barcelona, son 16 turunda Jose Mourinho'nun Chelsea'sine elenmişti.

16 yıl sonra erken veda

Ronaldolu Manchester United ise Hernan Crespo'nun yıldızlaştığı seride Milan'a elenmişti. Messi ve Ronaldo'nun 16 yıl sonra yaptığı erken vedada İstanbul ayrıntısı dikkatlerden kaçmıyor.

İstanbul detayı

Futbolun iki efsanesinin çeyrek final göremediği son sezonda final Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı.İki devin son 16 Turu'nda veda ettiği bu sezonda da finale dev stadyum ev sahipliği yapacak.