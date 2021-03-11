UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçlarında çeyrek finale adını yazdıran takımlar PSG ve Liverpool oldu. Barcelona ile 1-1 berabere kalan PSG, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla turu geçti. Liverpool ise Leipzig'i bu maçta da 2-0'lık skorla mağlup ederek Devler Ligi'nde kaldı.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain (PSG) ile Barcelona karşı karşıya geldi. PSG, deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Barcelona ile 1-1 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.

Messi attı, kaçırdı

Paris'teki maçta ev sahibi ekip, Kylian Mbappe'nin 30'daki penaltı golüyle öne geçti. 37'de sahneye çıkan Barcelonalı Lionel Messi, kaleye uzak noktadan yaptığı gol vuruşuyla skoru eşitledi. Messi'nin 45+3'tu kullandığı penaltı atışında PSG kalecisi Keylor Navas gole izin vermedi. Mücadele 1-1'lik sonuçla son buldu.

PSG bu skorla Barcelona'yı eleyip adını çeyrek finale yazdırdı.

Liverpool turu getiren golleri geç buldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan bir diğer rövanş maçında Liverpool ile RB Leipzig karşıya karşıya geldi. Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Mohamed Salah ve 74. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Ozan 90 dakika görev aldı

Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakikada sahada kaldı İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi de Liverpool 2-0 kazanmıştı.

Son 16 turu kalan maçlar:

16 Mart Salı:

Real Madrid - Atalanta (1-0)

Manchester City - Borussia Mönchengladbach (2-0)

17 Mart Çarşamba:

Chelsea - Atletico Madrid (1-0)

Bayern Münih - Lazio (4-1)

Çeyrek finale kalan takımlar:

Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, PSG...