Avrupa'nın devi Mostafa Mohamed'i transfer etmek istiyor

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı yıldız golcü Mostafa Mohamed için sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa devi Mısırlı golcü için devrede.

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İngiltere’den Crystal Palace’ın kendisini izlediğine yönelik haberlerin ardından şimdi de Yunanistan’ın dev ekibi Olympiakos’un, Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.

Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, bir Mısır televizyonunda yayınlanan programdaki konuşmasıyla, Galatasaray’ın yıldız golcüsü ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Fransız futbol insanı, Al Nahar TV’deki yayında Olympiakos’un kadrosundaki bir diğer başarılı Mısırlı forvet Ahmed Hassan ile ilgili açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki ismin kendileri için öneminden bahsedip, oyuncunun Mısır Milli Takımı’na davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Mostafa Mohamed’i yakından takip ediyorum'

Mısır futbolunun eskiden olduğu gibi bu dönemde de çok iyi futbolcular çıkardığından bahseden Olympiakos Sportif Direktörü Karembeu, ardından sözü Mostafa’ya getirdi ve Galatasaraylı futbolcu ile ilgili bir itirafta bulundu. Yunan ekibinde futbolcu transferlerinden de sorumlu isim olan Christian Karembeu, “Son zamanlarda Mostafa Mohamed’i yakından takip ediyorum. Mısır’ın çok yetenekli isimlerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.