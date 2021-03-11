BIST 1.565
DOLAR 7,50
EURO 8,96
ALTIN 417,61
HABER /  DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Doğu Akdeniz açıklaması

Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Doğu Akdeniz'de sorunların diplomatik yollarla çözümünü desteklediklerini vurguladı.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki sorunların çözümü için Avrupa Birliği (AB) ile son dönemdeki girişimlerini yakından takip ettiklerini belirterek, bu çabaları desteklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı oturumda, Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin son bir yıl içinde Doğu Akdeniz'deki bazı eylemlerinden "kaygı duyduklarını" ve Ankara'nın bazı durumlarda "Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu" iddia eden Blinken, bölgedeki sorunların çözümünün ancak diplomatik yollarla olabileceğine dikkati çekti.

Son haftalarda Doğu Akdeniz konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Blinken, "Türkiye'nin, daha yapıcı bir şekilde adım atılması noktasında AB ve diğer ülkelerle temasa geçmesiyle bölgede tansiyonun düştüğü görülüyor. Bunu destekliyoruz ve bu tür adımların bu istikamette atılabilmesine yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

Blinken, "ABD, Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması ve tüm tarafların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda dikkatlidir. Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıklar askeri ve provokatif yollarla değil, barışçıl bir şekilde diplomatik yollarla çözülebilir" değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Joe Biden beklenen dev ekonomik paketi imzalıyor
Fahrettin Altun'dan Meral Akşener'e sert tepki
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kadıköy'de milyonluk aracı bariyerlere vurdu 'her an haberlerdeyiz' dedi
ABD’de 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketi kabul edildi
Kandil duaları Miraç gecesi peygamberimizin dilek duası
Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti
Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! Bakan Koca mutasyon koronavirüslerin sayısını açıkladı
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası İletişim Başkanlığından açıklama
Yorumlar