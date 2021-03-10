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Kadıköy'de milyonluk aracı bariyerlere vurdu 'her an haberlerdeyiz' dedi

İhlas Haber Ajansı

KADIKÖY'de Ferrari marka lüks otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü 'Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberlerdeyiz' diye konuştu.

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Olay, D-100 karayolunda Maltepe istikameti Yenisahra mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SS 385 plakalı lüks Ferrari marka araç sürücüsü yağış sonrası kayganlaşan zeminde hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlerle çarparak durabildi.

1 kişi yaralandı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan kişiye müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

"Her an haberdeyiz"
Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif yaralandı. Lüks araçta maddi hasar meydana gelirken aracın sürücüsü, “Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberlerdeyiz” dedi.

Kazayla ilgili konuşan o sürücü "Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. " diye konuştu.

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