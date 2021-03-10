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HABER /  SAĞLIK

Türkiye 10 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 145 bin 130 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 812 bin 943, can kaybı 29 bin 227 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mart 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 145 bin 130 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 814 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 67 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye çıktı.

Toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 812 bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1309 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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