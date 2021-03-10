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Aydın'da 14 yaşındaki Yusuf'un sır ölümü

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 katlı binanın çatı katına çıkan Yusuf T. (14), kendisini beton zemine bıraktı. Hastaneye kaldırılan Yusuf T.'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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AYDIN'ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi 5'inci Cadde'de meydana gelen olayda; Yusuf T. (14), 10 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini attı. Gencin yerde kanlar içinde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yusuf T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf T. kurtarılamadı.

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