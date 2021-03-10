Kayseri'de bir öğretmen komşusunu tabanca ile vurdu!

KAYSERİ'de coğrafya öğretmeni Mustafa D. (35) tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Dörttepe'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, Mustafa D. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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Kayseri'de bir lisede coğrafya öğretmeni olan Mustafa D, komşusu işçi emeklisi Osman Dörttepe ile sabah evlerinin önünde karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa D., belinden çıkardığı tabancayla Osman Dörttepe'ye ateş açtı.

Osman Dörttepe başına isabet eden kurşunla yaralandı. Osman Dörttepe, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dörttepe'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Mustafa D. ise polis merkezine giderek teslim oldu.