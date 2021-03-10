Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı! Koronavirüs olunca dua istemişti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ankara'da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diyanet İşleri Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Diyanet İşleri Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandığını 6 Mart'ta sosyal medya hesabından duyurmuş ve dua istemişti. Durumunun iyi olduğunu belirten Erbaş tedavisinin evde süreceğini ifade etmişti.