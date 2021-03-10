BIST 1.565
DOLAR 7,53
EURO 8,97
ALTIN 416,17
HABER /  GÜNCEL

Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı! Koronavirüs olunca dua istemişti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ankara'da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diyanet İşleri Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandığını 6 Mart'ta sosyal medya hesabından duyurmuş ve dua istemişti. Durumunun iyi olduğunu belirten Erbaş tedavisinin evde süreceğini ifade etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kocaeli'de internetten 200 TL'lik mont sipariş ettiler kutudan çıkana bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 15 günlük bebek ölü bulundu acı haberi alan annesi yıkıldı
Çok az kaydı var Antalya'da ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı
Koronavirüsün İngiltere mutasyonunun çok daha ölümcül olduğu kanıtlandı
Çorumlu çiftçi buldu 3 bin 500 yıllık! 'Damga mührü' için belediye başkanı devreye girdi
Miraç kandilinde adetliyken okunacak dualar! Peygamberimizin duası
İstiklal Caddesi’nde kalabalık nedeniyle girişler kapatıldı
Antalya açıklarında Akdeniz'de deprem oldu Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Doğu Akdeniz'de Yunanistan için harekete geçti
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi başladı
Muğla'da 18 yaşındaki Gamze'nin ölümü ailesini yasa boğdu
Yorumlar 23 yorum