Miraç kandilinde adetliyken okunacak dualar! Peygamberimizin duası

Bu gece miraç kandilinde adetli olan kadınlar da ibadet yapabilir. Bazı islam alimleri namaz kılıp kuran okunamaz derken bazıları aksi görüşte. Peki adetliyken hangi dualar okunabilir?

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Miraç Kandili gecesini bolca dua edip ibaretle geçirmek gerekiyor. Adet gören kadınlarında bu gecede yapabilecekleri ibadetler var. Adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması ve Kur'an okuması haram deniliyor. Buna delil olarak da Peygamber Efendimizin hayızlı (adetli), lohusa ve cünüb kişilerin Kur’an okuması ile ilgili şu hadisi gösteriliyor: “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,) Hz. Ali de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.”

Bu hadislerden hareketle İslam alimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur’an okuyamayacağı gibi Kur'an âyetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da bunlardan biri. Hatipoğlu Kuranı kerimde böyle bir yasaklama olmamasına rağmen adetli kadınların namaz kılamayacağını ve Kuran okuyamayacağını söylüyor.

Adetli kadın namaz kılabilir diyen de var

Adetli kadın namaz kılamaz kuran okuyamaz diyenlere karşıt görüş belirtenler de var. Eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş'e göre adetliyken namaz da kılınır Kuranı Kerim de okunur. Adetliyken kuranın yasakladığı tek şey cinsel ilişkiye girmektir. Prof. Süleyman Ateş, bu fikrine delil olarak 'kadınların adet' dönemine yer veren Bakara suresini gösteriyor. Kur'anı Kerim'de geçen Bakara suresinde şöyle denilmektedir:

"Sana hayd (âdet görme)den soruyorlar. De ki: 'O eziyettir.' Âdet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever!" (Bakara: 222)

Adetliyken Fatiha okunur mu? : Fatiha dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.

Adetliyken zikir çekilebilir mi?

Adetli kadınlar zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur. Kandil gecesinde şu zikirler çekilebilir

"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

Kandil gecesi okunacak dua

Kandil gecesinde edilebilecek kıymetli dualar var. Peygamberimizin de sıklıkla ettiği dua şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."