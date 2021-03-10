Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Doğu Akdeniz'de Yunanistan için harekete geçti

Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağının Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikata katılmak için 13 Mart günü Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanacağı ifade edildi.

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Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa'yı yanına çekmek için milyarlarca avro harcayarak 18 adet Rafale jeti ve MILAN füzelerini alan, F-35 almak için Washington'ın kapısında bekleyen Atina yönetimi, İsrail'den de askeri teçhizatlar almak istiyor.

Başlattığı silahlanma programıyla güç elde etmeye çalışan Atina yönetimi, şimdi de Suudi Arabistan ile hareket ediyor. Suudi Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-15SA savaş uçağı, cumartesi günü Girit'e inecek. Suudi destek personeli, mühendisler ve askeri personelden oluşan tam yer ekipleri, Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanacak. Yunan basınından edinilen bilgilere göre; savaş jetlerinin geliş nedeni tatbikat. İki ülke, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenleyecek.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabı da Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının Girit'teki üsse sorunsuz şekilde indiğini söyleyerek bölgeden görüntüler paylaştı. Gelen uçaklarda askeri teçhizatların olduğu, jetlerin daha sonra geleceği belirtildi.