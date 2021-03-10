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İstiklal Caddesi’nde kalabalık nedeniyle girişler kapatıldı

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığın önüne geçemeyen ekipler, caddeye girişleri kapatarak önlem aldı.

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İstiklal Caddesi ve Taksim'de korona virüs salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu.

Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı.

Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapadı.

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