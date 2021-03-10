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HABER /  DÜNYA

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak kritik zirvenin tarihi belli oldu

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında gerçekleştirilecek 62. tur istikşafi görüşmeler 15-16 Mart tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecek.

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Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilecek 62. tur istikşafi görüşmelerin tarihi netleşti. Görüşmeler 15-16 Mart tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecek.

İki tarafında zirve tarihlerinde uzlaşıya varmasıyla birlikte sadece istikşafi görüşmeler değil aynı zamanda eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak. Bu toplantılara dışişleri bakan yardımcıları başkanlık edecek. Gerçekleşmesi beklenen görüşmede iki taraf Ege Denizi’nden Doğu Akdeniz’e bir çok sorunu masaya yatıracak.

Daha önceden 61. istikşafi  tur İstanbul’da  yapılmıştı. İstanbul’daki görüşmelere Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Havacılık Denizcilik ve Hudutlar Genel Müdürü Çağatay Erciyes katılmıştı.

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