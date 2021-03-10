Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 300 milyon dolarlık kredi anlaşması

RUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un alt şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye’de devam eden Akkuyu NGS inşaat projesinin finansmanı için Sovcombank'tan 7 yıl vadeli olarak iki aşamalı kredi alacak. Kredilerin biri 100 milyon dolar, diğeri ise 200 milyon dolar tutarında olacak.

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Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Sovcombank ilgili kredi anlaşmasını imzaladı. Şirket sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması durumunda, kredilerde faiz indiriminden de yararlanabilecek. Rosatom'un İktisat ve Maliyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlya Rebrov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecekte düşük karbon dengesinin sağlanmasında nükleer enerjinin rolü yadsınamaz. Nükleer enerji üretimi, Paris Anlaşmasında belirtilen iklim hedeflerine ve BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının yanı sıra, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında da çok önemli bir role sahip. Uzun vadeli ortaklıklara önem veriyoruz ve Sovcombank ile stratejik işbirliğimizin genişlemesinden de son derece memnunuz. Türkiye'de Akkuyu NGS'nin inşaatı hızla devam etmektedir. Bu anlamda Sovcombank kredisi, projenin finansmanının zamanında sağlanması bağlamında çok önemlidir. Aslında bugün Rosatom, sürdürülebilir kalkınma gündeminin desteklenmesi ile ilgilenen itibarlı finansal ortakların çalıştırılmasını gerektiren birçok projeyi yerine getirmektedir. Sovcombank'ında bu hedeflere ulaşma konusunda bize yardım edeceğinden eminim" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Anton Dedusenko ise konuyla ilgili şunları söyledi;

“Akkuyu NGS inşaat projesi birçok anlamda en iyi projelerden bir tanesidir. Akkuyu NGS, sadece Türkiye'de inşa edilecek ilk nükleer santral değil inşasında doğrudan ‘sürdürülebilir’ finansman sağlayan dünyadaki ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. Rosatom'un stratejik önceliklerinden biri BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sunmaktır. Türk ortaklarımızla beraber Akkuyu projesini, sürdürülebilir kalkınma alanında Rosatom’un başarılarının en iyi örneği haline getirmek için çalışıyoruz."

Sovcombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Gusev, “Akkuyu NGS projesinde Rosatom ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sovcombank, 2019'da 'BM sorumlu bankacılık' prensiplerini imzalayan ilk Rus bankası oldu. Bu prensiplere göre, dünyanın en büyük bankaları stratejilerini BM'nin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirme sözü verdiler. Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yaptığımız işbirliği, bu hedefleri karşılıyor. Hem Sovcombank hem de Rosatom, 7. 'uygun fiyatlı ve temiz enerji' hedefine uyan düşük karbonlu temiz enerji geliştirmekle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Rosatom ve Sovcombank, Akkuyu NGS’nin bir sürdürülebilir kalkınma projesi olarak büyük bir önem taşıdığı görüşünü paylaşarak, finansman sağlama ve projeyi başarıyla uygulama adına etkili ortak çözümler bulmaya çalışıyor.