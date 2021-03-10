Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a parti rozetini taktı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a rozet taktı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin birleştirici gücüdür... Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.