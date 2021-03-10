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Kocaeli'de çalınan lüks otomobil İstanbul'da ele geçirildi

 KOCAELİ'de 2 hafta önce yedek anahtarla çalınan lüks otomobil, İstanbul'da polisin takibi sonucu ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

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 23 Şubat'ta Gebze ilçesinde oturan Vedat Çelik'in evinin önünde park halindeyken çalınan otomobilin İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin kovalaması sonucu kaza yaparak ele geçirilen yaklaşık 300 bin lira değerindeki otomobil, sahibine teslim edildi.

Otomobilin sahibi Vedat Çelik, yaptığı açıklamada, otomobilin 2 hafta önce evinin önünden çalındığını hatırlattı.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu birkaç gün içinde gözaltına alınan şüpheli A.K'nin tutuklandığını ancak otomobilin bulunamadığını aktaran Çelik, otomobilin izine Sancaktepe'de rastlandığını kaydetti.

Çelik, polisin takibi sonucu kaza yaparak ele geçirilen otomobilde yaklaşık 80 bin liralık zarar olduğunu belirterek, otomobildeki 2 şüphelinin gözaltına alındığını ancak çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldığını dile getirdi.

Güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucunda, aracın yedek anahtar kullanılarak çalındığını belirlemişti. Görüntülerde, gece saatlerinde otomobilin yanına gelen 2 kişinin, kumandayla kilidi açıp araca binmeleri ve bölgeden uzaklaşmaları tespit edilmişti.

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